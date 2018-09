FNV kondigt stakingen aan bij AkzoNobel

quote: Bonost schreef op 17 sep 2018 om 16:43:

Oh, de oude achterban, dat zijn geen mensen? En ja die vinden niet zo snel een andere baan als de jongeren. Maar ik voorspel je het volgende.

Jouw tijd komt ook wel en misschien wel eerder dan je denkt. En dan zul je met weemoed aan die bonden denken.

Want dat jullie zo stom zijn om je niet te organiseren wil nog niet zeggen dat die ouderen het mis hebben door zich wel te organiseren. Of profiteer je daarvan dan niet mee. Het wordt tijd dat de bonden alleen maar voor vakbondsleden opkomen en de rest in hun eigen sop laten gaar koken.

Vakbond heeft een onmogelijke eis die alleen een zeer beperkt effect heeft voor degene die nu met pensioen zijn of bijna met pensioen gaan. Probleem is de rekenrente en de lage obligatierente beide waaraan Akzo niet eens kan doen.Akzo kan wel meer mensen in vaste dienst nemen want ik werk er zelf ook als uitzendkracht en ik doe geen tijdelijk werk en zo lopen er een heleboel rond. Meer medewerkers in vaste dienst betekent ook meer inleggers. De flexibilisering bij Akzo is compleet doorgeslagen en constant nieuwe mensen inwerken kost ook ongelooflijk veel kapitaal.Dat is waar de vakbonden aan moeten werken wellicht in combinatie met een hogere loonsverhoging.Daarbij speelt dit probleem al 10 jaar en werkelijk niemand hoorde je ooit klagen over zijn pensioen tot een half jaar geleden. Schijnbaar interesseert het niemand anders had je allang gecheckt hoe je ervoor staat. Ik ga sowieso al uit van een slechter pensioen in de toekomst en daarom beleg ik zelf ook voor mijn pensioen.Stakingsbereidheid is ook nog eens superlaag en zullen er denk nog minder zijn dan de vorige keer(misschien 10% op locatie Sassenheim). De meeste waaraan ik vroeg waarom ze precies staakt konden niet meer brabbelen dan pensioen zonder uitleg.