'Wall Street in teken van handelsconflict'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een vlakke tot licht lagere opening. De stemming op de financiële markten wordt gedrukt door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De Amerikaanse president Donald Trump zou zijn plan voor nieuwe importheffingen op nog eens 200 miljard dollar aan Chinese goederen door willen zetten. Eerder was er juist nog enige hoop bij beleggers dat de VS en China het handelsoverleg zouden hervatten. De details van de heffingen worden mogelijk maandag al naar buiten gebracht. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Amerikaans-Chinese handelsvete staan wederom in de schijnwerpers. Vrijdag moest bijvoorbeeld machinebouwer Caterpillar al terrein prijsgeven. Ook technologiefondsen als Google-moeder Alphabet en Apple hadden het lastig.

Toppositie

De belangrijkste graadmeters op Wall Street lieten op de laatste handelsdag van vorige week weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een fractie in de plus op 26.154,67 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde licht hoger op 2904,98 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde iets tot 8010,04 punten.

Chemiereus DowDuPont weet ook de aandacht op zich gericht. Topman Edward Breen neemt de toppositie in bij het spin-offbedrijf voor gespecialiseerde producten dat volgend jaar wordt opgetuigd. DowDuPont wordt volgend jaar opgesplitst in drie onderdelen.

Splitsing

Amazon is eveneens een aandeel om in de gaten te houden. Analisten van Citi stelden in een rapport dat de onderneming er goed aan zou doen om haar retailtak en Amazon Web Services van elkaar los te maken. Zo'n splitsing zou grote impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het bedrijf. Ook is aan het licht gekomen dat Amazon onderzoek doet naar mogelijke ongeoorloofde verkoop van bedrijfsgeheimen door medewerkers.

Vleesverwerker Tyson Foods krijgt een nieuwe hoogste baas. Topman Tom Hayes treedt terug om persoonlijke redenen. Hij wordt aan het einde van deze maand opgevolgd door Noel White, die leiding geeft aan de internationale activiteiten van het bedrijf.

Beleggers verwerken verder een nieuwe update van de inkoopmanagersindex voor de industrie rondom de stad New York. Nabeurs komen softwaregigant Oracle en koeriersbedrijf FedEx nog met de kwartaalcijfers naar buiten.