Topman Tyson Foods treedt af

Gepubliceerd op | Views: 243

SPRINGDALE (AFN) - De topman van de Amerikaanse vleesverwerker Tyson Foods, Tom Hayes, treedt terug om persoonlijke redenen. Hij wordt aan het einde van deze maand opgevolgd door Noel White, die leiding geeft aan de internationale activiteiten van Tyson Foods.

Hayes was sinds eind 2016 bestuursvoorzitter van het bedrijf. Details over de reden van zijn vertrek werden niet gemeld. Tyson is een van 's werelds grootste verwerkers van kippen-, varkens- en rundvlees, met wereldwijd 122.000 werknemers en een jaaromzet van meer dan 38 miljard dollar.

Naast het vertrek van de topman liet Tyson Foods weten dat de winstverwachting voor het hele boekjaar wordt gehandhaafd.