ASR investeert in vastgoedfonds BlackRock

Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar ASR investeert 100 miljoen euro in een Europees vastgoedfonds van vermogensbeheerder BlackRock. Het BlackRock Eurozone Core Property Fund investeert voornamelijk in kantoren, winkels en logistiek vastgoed.

In het tweede kwartaal stapten nog vijf institutionele beleggers in in het fonds, waarmee de instroom op 280 miljoen euro kwam.