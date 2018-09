Remmenfabrikant Knorr-Bremse naar beurs

Gepubliceerd op | Views: 364

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse fabrikant van onder meer remmen voor vrachtwagens, bussen en treinen Knorr-Bremse wordt dit jaar naar de beurs gebracht. De meerderheidseigenaar, de miljardair Heinz Hermann Thiele en zijn familie, zullen dan een minderheidsbelang aan de beurs in Frankfurt noteren.

De beursgang moet in het vierde kwartaal plaatsvinden. Thiele en zijn familie blijven meerderheidseigenaar van Knorr-Bremse. Het bedrijf werd in 1905 opgericht en heeft meer dan honderd vestigingen in ruim dertig landen, met circa 29.000 werknemers. De jaaromzet is meer dan 6 miljard euro.

De gang naar de aandelenmarkt wordt begeleid door Deutsche Bank, JPMorgan Chase en Morgan Stanley.