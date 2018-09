Economische groei G20 iets sterker

Gepubliceerd op | Views: 401 | Onderwerpen: G20

PARIJS (AFN) - De economische groei in de G20, de groep van 's werelds belangrijkste economieën, trekt heel licht aan. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De G20-landen lieten in het tweede kwartaal gemiddeld een economische groei zien van 1 procent, tegen 0,9 procent in het eerste kwartaal.

Er zijn wel verschillen te zien in de G20. Zo was in bijvoorbeeld Japan, de Verenigde Staten, Rusland, China, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Brazilie een sterkere groei merkbaar. In Turkije, Zuid-Korea, Australië, India en Italië was er sprake van afzwakking. De groei bleef stabiel in Indonesië en Frankrijk en er was krimp in Mexico en Zuid-Afrika.