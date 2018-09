quote: IEX - Forummoderator schreef op 17 sep 2018 om 10:15:

Beste Henk, dus jullie hebben bij IEX de grove fout niet ontdekt? Insinger Gilissen, Rapport? Hier is sprake van misleidende informatie, nu denken beleggers misschien : is er nog een rapport van een analist?[/b]BEURZEN Pharming opnieuw omlaag op Damrak (2)maandag 17 september 2018 09:44N i e u w bericht, vervangt: AEX lager door handelsvreesAMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam bleef maandag dicht bij huis. De andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. De stemming werd gedrukt door de vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak was het aandeel van biotechnologiebedrijf Pharming opnieuw een daler.De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 540,73 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 778,88 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in.Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zal president Donald Trump mogelijk maandag al nieuwe importheffingen aankondigen op 200 miljard dollar aan Chinese producten. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan.Bij de kleinere bedrijven zette Pharming (min 2,6 procent) de daling voort. Het biotechnologiebedrijfPharming hoopt in de VS deze week akkoord te krijgen voor een aanvullende licentie voor zijn medicijn Ruconest.ABN AMRO voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 1 procent. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 2,6 procent.Unilever daalde 0,2 procent. Aviva Investors, een grote Britse aandeelhouder van het levensmiddelenconcern, is van plan tegen de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het concern naar Nederland stemmen. Volgens de vermogensbeheertak van verzekeraar Aviva kan die stap ertoe leiden dat er geforceerd aandelen verkocht moeten worden.In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een plus van 1,9 procent. Volgens de Franse minister van Transport is de verkoop van het belang van de Franse staat in de luchtvaartcombinatie geen taboe meer. Chiptoeleverancier Besi sloot de rij met een min van 1 procent.In Stockholm dikte Hennes & Mauritz (H&M) ruim 9 procent aan. De Zweedse kledingketen had in het afgelopen kwartaal problemen met een nieuw logistiek systeem, maar verkocht wel meer kleding en zag de omzet stijgen.De euro was 1,1634 dollar waard, tegen 1,1662 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 69,23 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 78,29 dollar per vat.(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)