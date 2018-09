'Handelsconflict houdt beleggers bezig'

Gepubliceerd op | Views: 2.061

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint maandag waarschijnlijk met een klein verlies. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting iets lager openen. De stemming wordt gedrukt door de vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zal president Donald Trump mogelijk maandag al nieuwe importheffingen aankondigen op 200 miljard dollar aan Chinese producten. China zal naar verwachting met heffingen terugslaan. De VS zullen naar verluidt tarieven van 10 procent gaan hanteren voor Chinese goederen. Dat is minder dan de heffingen van 25 procent die de Trump-regering eerder zou overwegen.

Op het Damrak staat Unilever in het nieuws. Een grote Britse aandeelhouder van het levensmiddelenconcern is van plan tegen de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het concern naar Nederland stemmen. Volgens de vermogensbeheertak van verzekeraar Aviva kan die stap ertoe leiden dat er geforceerd aandelen verkocht moeten worden. Dat zei hoofd aandeleninvesteringen David Cumming van Aviva Investors tegen zakenkrant Financial Times.

VEON

SnowWorld kondigde aan Wim Hubrechtsen te benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter van de uitbater van skihallen. Hij volgt oprichter en de huidige directeur Koos Hendriks op. Het bedrijf kondigde tevens aan het vermogen te hebben versterkt met 4,25 miljoen euro door de uitgifte van 471.954 aandelen tegen een prijs van 9 euro. De aandelen worden uitgegeven aan Alychlo en aan de beheermaatschappij van Hendriks.

De in Amsterdam genoteerde telecomaanbieder VEON liet weten het verkoopproces van zijn Pakistaanse zendmasten te hebben afgebroken. VEON's Pakistaanse dochter Jazz en koper Tanzanite kregen geen goedkeuring van toezichthouders voor de verkoop. De zendmasten, ongeveer 13.000, zouden voor 940 miljoen dollar naar Tanzanite gaan.

Olie

De Europese beurzen sloten vrijdag licht hoger. De AEX-index won 0,2 procent tot 540,53 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 778,16 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Wall Street ging vrijwel vlak het weekeinde in. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een fractie hoger op 26.154,67 punten. De brede S&P 500 eindigde licht hoger en de technologiebeurs Nasdaq daalde iets.

De euro was 1,1636 dollar waard, tegen 1,1662 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 68,92 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 77,99 dollar per vat.