AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING gaat bedrijven die geld willen lenen beoordelen op hun klimaatimpact. Daarmee wil de bank bepalen of die bedrijven ook in de toekomst, als ze aan strengere regels moeten voldoen, nog hun lening kunnen afbetalen. ING heeft zo'n 500 miljard euro aan bedrijfsleningen uitstaan.

,,We gebruiken wetenschappelijke klimaatscenario's voor onze bedrijfsstrategie'', zei Isabel Fernandez, hoofd zakelijk bankieren van ING. De bank is niet van plan om leningen op te zeggen, maar gaat wel met ondernemingen in gesprek of ze hun doelen halen. Als bedrijven aan klimaatdoelstellingen voldoen, kunnen ze gunstigere voorwaarden krijgen.