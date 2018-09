'Zorgen over gemorrel Brussel aan boekhoudregels'

Gepubliceerd op | Views: 974

AMSTERDAM (AFN) - Beursgenoteerde bedrijven en grote beleggers in Nederland zijn faliekant tegen een plan van de Europese Commissie om internationale boekhoudregels Europees aan te passen. Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag. Grote bedrijven als Shell, Philips of Unilever zouden in dat geval gedwongen kunnen worden om in Europa een ander winstcijfer te presenteren dan in Azië of de Verenigde Staten.

Beleggers vrezen dergelijke bedrijven straks niet meer goed met elkaar te kunnen vergelijken. ,,Wij vinden dit een heel slecht plan'', zegt Martin Noordzij, secretaris bij VNO-NCW tegen de krant. Via de Europese koepelorganisatie Business Europe probeert de Nederlandse werkgeversorganisatie de Europese Commissie op andere gedachten te brengen. Hetzelfde geldt voor de belangenclub van grote beleggers Eumedion en de Raad voor de Jaarverslaggeving, het orgaan dat over de Nederlandse boekhoudregels gaat. Zij hebben Brussel laten weten helemaal niets in het plan te zien.

Begin oktober moet duidelijk worden hoe de krachtsverhoudingen in Europa liggen, als alle reacties op het plan van de Commissie openbaar worden. Begin volgend jaar zou Brussel een besluit moeten nemen.