'Amazon in gesprek om belang te nemen in Rackspace'

Gepubliceerd op | Views: 884

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Webwinkelreus Amazon is in gesprek om een ​​minderheidsbelang te nemen in Rackspace Technology. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Door de geruchten steeg het aandeel van Rackspace flink op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. Amazon weigert tot dusver commentaar te geven aan Bloomberg.

Rackspace was een van de pioniers van wat cloud computing zou gaan heten, een decentraal netwerk van hardware, software en gegevens. Het Amerikaanse bedrijf verhuurde gegevensopslag en rekenkracht. Amazon is inmiddels de grootste speler in die markt. Rackspace had vorige maand een teleurstellende beursintroductie waarbij het ruim 700 miljoen dollar ophaalde.

Rackspace biedt tegenwoordig cloud-oplossingen aan met technologie van andere partijen, zoals Amazon en Microsoft. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Amsterdam.