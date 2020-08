Europese beurzen sluiten in het groen

Zeer vreemd dat de beurzen op al dat enorme negatieve economische nieuws zo goed blijven liggen.

De hele wereld doet alsof er niks aan de hand is, terwijl er nog nooit zoveel mensen in de hele wereld thuis moesten zitten, en een beroep deden op een bijslag van de overheid.

De ene na de andere toko gaat failliet, maar wat boeit het?



Kerngezonde fundering om de beurzen naar ATH te brengen.

Je moet er toch ook niet aan denken als iedereen een baan had, en genoeg geld had om de economie te stimuleren.



Nee in aandelen zit je goed en veilig momenteel.