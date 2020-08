Industrie New York licht gegroeid

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - De industrie in en rond New York is in augustus licht gegroeid in vergelijking met een maand eerder, maar wel beduidend minder dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve Bank van New York.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, komt voor augustus uit op plus 3,7 tegen plus 17,2 in juli. Een stand lager dan 0 wijst op krimp van de industrie. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van plus 15.