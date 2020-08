Webwinkel JD.com presteert beter dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 234

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese webwinkel JD.com heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dat komt onder meer doordat China snel lijkt te zijn hersteld van de coronacrisis. De internethandelaar behaalde recordverkopen op 18 juni, het jaarlijkse winkelfestival op de oprichtingsdatum van JD.com.

De grootste Chinese webwinkel na Alibaba boekte in het tweede kwartaal een omzetgroei van 33,8 procent op jaarbasis, naar 201 miljard yuan (24,5 miljard euro). Er was op ruim 190 miljard yuan gerekend. De nettowinst kwam uit op omgerekend 2 miljard euro.

JD.com maakte in juni zijn beursdebuut in Hongkong en haalde daar omgerekend zo'n 3,3 miljard euro op. Het e-commercebedrijf had al een notering aan de beurs in New York maar daarover ontstond begin juni ophef omdat de Amerikanen beursnoteringen van verschillende Chinese bedrijven dreigden te schrappen. Volgens Washington gebruiken ze frauduleuze boekhoudpraktijken en moeten ze voortaan aan strengere regelgeving rond accounting voldoen.