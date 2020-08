Ryanair snijdt in capaciteit door gebrek aan boekingen

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Prijsvechter Ryanair verwacht in de maanden september en oktober een vijfde minder vluchten uit te voeren. Door de aanhoudende onzekerheden rond het coronavirus blijft het aantal boekingen bij de luchtvaartonderneming achter. Met name in de laatste weken, toen het coronavirus in veel landen en regio's weer oplaaide, was sprake van een terugval.

Volgens Ryanair zal het terugbrengen van de vliegbewegingen vooral effect hebben op de frequentie van vluchten, in plaats van op het schrappen van routes. Dan gaat het onder meer om vluchten naar vakantielanden als Frankrijk en Spanje waar in verschillende regio's weer strengere reisregels gelden. Maar ook Zweden, waar weer extra reisbeperkingen gelden, moet het mogelijk met minder vluchten doen.

Ook naar Ierland, waarvoor nog geen restricties gelden, wordt mogelijk minder gevlogen. Reizigers die vanuit de meeste EU-landen naar Ierland reizen moeten bij aankomst veertien dagen in quarantaine.