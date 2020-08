Economie Thailand zwaar gekrompen door coronacrisis

Helaas het de rest van de wereld de coronacrises niet zo streng aangepakt als Thailand want sinds eind april is er niemand meer overleden en zijn er ook geen nieuwe besmettingen meer. Er zijn sinds april 67000 thai teruggekeerd uit het buitenland die allemaal 14 dagen in staatsquarantaine moesten. Bij veel van die mensen is corona geconstateerd. Vandaar dat de grenzen hier dicht zijn voor buitenlanders. Maar het is dodelijk voor de economie. Wij kunnen ook niet naar Nederland deze zomer omdat we alleen misschien met heel veel moeite en 14 dagen quarantaine terug zouden kunnen. en daar hebben we geen zin in en bovendien is het hier veel veiliger. Dat geldt overigens niet voor het verkeer. :-)