Economie Thailand zwaar gekrompen door coronacrisis

BANGKOK (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Thailand is in het tweede kwartaal met ruim 12 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder, omdat de belangrijke toeristische sector en export van het land hard werden geraakt door de coronacrisis. Dat is de sterkste krimp voor de Thaise economie sinds 1998, toen Azië in de greep was van een grote financiële crisis.

De neergang viel met 12,2 procent wel wat minder sterk uit dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een krimp van 13 procent. Om de crisis het hoofd te bieden is de overheid van Thailand met omvangrijke steunpakketten gekomen en werd de rente meermaals verlaagd door de Thaise centrale bank. De centrale bank rekent voor heel dit jaar op een economische krimp van ruim 8 procent. Naast de coronacrisis zorgen de pro-democratische protesten in het land voor onzekerheid rond die voorspellingen. Zo werd zondag nog door duizenden mensen betoogd in hoofdstad Bangkok voor meer democratie in Thailand.