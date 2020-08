Nikkei zakt na recordkrimp Japanse economie

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Een recordkrimp van de Japanse economie in het tweede kwartaal zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De Chinese beurzen lieten daarentegen stevige winsten zien ondanks het uitstel van de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten, die afgelopen zaterdag zouden plaatsvinden.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,8 procent in de min op 23.096,75 punten. De Japanse economie kromp in het afgelopen kwartaal met 7,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de grootste klap voor de op twee na grootste economie ter wereld in haar naoorlogse geschiedenis en het derde opeenvolgende kwartaal van krimp voor Japan. De consumentenuitgaven daalden in het tweede kwartaal met 8,2 procent en de export viel terug met 18,5 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van ruim 2 procent. Washington en Peking zouden afgelopen zaterdag eigenlijk weer handelsgesprekken voeren, maar de onderhandelingen werden op het laatste moment uitgesteld. Een nieuw tijdstip voor de hervattingen van de gesprekken werd niet gegeven. De grootmachten liggen onder meer in de clinch over de situatie in Hongkong en mogelijk gespioneer door Chinese techbedrijven als Huawei en TikTok.

In Hongkong klom de Hang Seng-index 1,4 procent. De Chinese smartphone-maker Xiaomi dikte ruim 7 procent aan na de aankondiging dat het aandeel per 7 september zal worden opgenomen in de hoofdindex in Hongkong. Automaker Geely, het moederbedrijf van Volvo, verloor ruim 4 procent na cijfers.

De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.