Sanofi neemt biotechnoloog Principia over

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse farmaceut Sanofi wil voor 3,4 miljard dollar de Amerikaanse biotechnoloog Principia Biopharma overnemen, die zich bezighoudt met medicatie tegen bijvoorbeeld multiple sclerose. De overname wordt geheel in contanten afgerond.

De prijs per aandeel van 100 dollar ligt 10 procent hoger dan de slotkoers van Principia op vrijdag. De beurskoers van het in het Californische San Francisco gevestigde Principia is dit jaar al flink gestegen op Wall Street. Vorige maand werd door Bloomberg al gemeld dat Sanofi aan het kijken was naar mogelijke overnames van Amerikaanse biotechnologen, waaronder Principia, om zo verder te kunnen groeien. Naast de behandeling van multiple sclerose is Principia ook bezig met middelen tegen andere auto-immuunziektes.

Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van dit jaar wordt afgerond. De raden van bestuur van Sanofi en Principia steunen de deal unaniem.