Unibail bekijkt alle opties rond schuldverlaging

PARIJS (AFN) - Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bekijkt alle opties rond mogelijkheden om de schuld verder te verlagen. Dat zei het bedrijf in een reactie op eerdere geruchten. Bronnen zeiden vrijdag tegen persbureau Bloomberg dat URW overweegt om voor maximaal 3 miljard euro aan aandelen in de markt te zetten.

De onderneming zegt dat er geen beslissing is genomen over een emissie. URW had aan het einde van juni voor 12,7 miljard euro aan kasmiddelen en ongebruikte kredietfaciliteiten tot zijn beschikking en heeft meerdere stappen gezet om de coronacrisis het hoofd te bieden, waaronder kostenbesparingen. Zoals eerder aangegeven blijft schuldverlaging een prioriteit voor het bedrijf.

URW is onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Eigenaars van winkelcentra worden keihard getroffen door de lockdownmaatregelen. Deuren moesten gedwongen op slot, waarmee winkels hun inkomsten zagen opdrogen. Dat zorgde er weer voor dat niet aan huurverplichtingen kon worden voldaan. Verschillende branchegenoten van URW zijn door de crisis in financiële problemen gekomen.

Het vastgoedfonds baat verschillende winkelcentra in onder meer Europa en de Verenigde Staten uit. Het bedrijf zou volgens Bloomberg eerste gesprekken hebben gevoerd met potentiële adviseurs over de mogelijkheid van fondsenwerving.