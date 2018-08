Weer groen slot Wall Street door handelshoop

rene66,



Sommige misdaden zijn onuitroeibaar, vooral als die misdaden niet te bewijzen zijn.



Waar geld is, is misdaad. Misdaad maakt ongeveer 10% uit van de prijs. Dit geldt voor allerlei financiële handelingen. Zo wordt van lonen en uitkeringen (zoals bijstand en de vele soorten subsidies) 10% gelogen.Dit is een langjarig en algemeen aanvaarde gemiddelde. In de praktijk houdt dit in, dat pakweg 99% van de mensen eerlijk handelt.



Dus, als de maximumprijs van een fictief aandeel E 50,00 is, dan is de werkelijke maximumwaarde ongeveer E 45,00;

als de minimumprijs van datzelfde fictieve aandeel E 40,00 is, dan is de werkelijke minimumwaarde ongeveer E 44,50;

Daaruit volgt een normale prijs van dat (fictieve) aandeel van ongeveer E 44,75.



Anders gezegd: de normale prijs ligt rekenkundig precies op het gemiddelde van maximum- en minimumprijs (in dit fictieve voorbeeld: (E 50,00 + E 40,00):2 = E 45,00.



Wéér anders gezegd: netto levert misdaad de misdadigers niéts op, terwijl misdaad de samenleving netto niéts kost; er zijn hooguit een paar slimmeriken die er financieel zwaar op verdienen (voor zolang het duurt), terwijl vele dommeriken door misdaad er ietwat op verliezen.