Tesla duikelt op beurs na interview Musk

Hij zal wel tranen in de ogen hebben omdat hij vandaag bij 1 miljard Dollar minder rijk is als gisteren!! Hij praat het aandeel graag omhoog , ieder % + is voor hem zelf 100 miljoen!!! Maar mensen, geloof hem, hij meent het allemaal en het is geen eigen belang,

Beurswaarde Tesla is nagenoeg gelijk aan Mercedes en BMW, ik denk toch dat het een beetje uit het verband is getrokken. Iets wat nog nooit winst heeft gemaakt en eventueel nog meer verlies gaat maken bij hogere productie!

Had liever de kennis gekocht van een bestaand merk (BV Volvo voor 1,8 Miljard) dan was de kwaliteit veel beter en de productie en kosten per auto op orde.