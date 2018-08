Wall Street neemt gas terug

Gepubliceerd op | Views: 515 | Onderwerpen: energie

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen aan de handel begonnen, na de stevige winsten een dag eerder. Veel aandacht gaat uit naar de chipsector nadat chipmakers Nvidia en Applied Materials bij de publicatie van de bedrijfsresultaten met magere vooruitzichten kwamen. Ook tractorbouwer Deere opende de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 25.558 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2831 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 7786 punten.

Bij Nvidia viel vooral de omzetverwachting voor het lopende kwartaal lager uit dan door kenners voorzien. Het bedrijf zakte 3,3 procent. Ook de omzet- en winstvooruitzichten van Applied Materials (min 8 procent) bestempelden kenners als mager en de resultaten zijn vermoedelijk van invloed op de gehele chipsector. Branchegenoten Intel en Micron zakten tot 3 procent.

Fabrikant van landbouwmachines Deere boekte in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Wel kampt het bedrijf met stijgende grondstof- en transportkosten. Deere verloor 2,6 procent.