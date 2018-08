Wanneer die rechter de vrijlating had toegewezen zou hij waarschijnlijk in grote problemen zijn gekomen en zelf worden opgesloten in de gevangenis.



Zoals iedere Turk of Koerd in de gevangenis verdwijnt die kritiek heeft op Erdogan en dat opzicht doet mij denken aan Nazi Duitsland onder Hitler waar iedereen werd opgesloten die waagde om commentaar te hebben op Hitler of andere Nazi's.



Ook in Turkije worden andersdenkenden door mede Turken aangegeven en verraden, de geschiedenis herhaalt zich en Europa kijkt slapend toe.