Trump wil studie kwartaalcijfers bedrijven

Trump heeft eerder al laten weten liever in een ver verleden gezeten te hebben. Met alleen halfjaarcijfers kunnen de meeste particulieren wel stoppen op de beurs, want analisten en banken hebben veel info al real time. En veel rekenwerk, laat me niet lachen, is allemaal geautomatiseerd. Eigenlijk zouden redelijk simpele zaken zoals omzetcijfers wekelijks of real time te volgen moeten zijn. De combinatie flitshandel, ai, en het data monopolie op financiele transacties is de doodsteek voor de amateur belegger. En idd wanneer minder frequent rapporteren, dan een betere lange termijn visie, maar dan ook even flitshandel afschaffen, en transactiebelasting invoeren.