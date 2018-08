Kleine verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 370 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen lieten vrijdag kleine verliezen zien. Beleggers bleven voorzichtig en hielden de ontwikkelingen rond Turkije in de gaten. Op het Damrak werd tankopslagbedrijf Vopak afgestraft na tegenvallende cijfers. Het halfjaarbericht van chemicaliëndistributeur IMCD viel wel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 553,65 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 774,13 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten dat de Verenigde Staten ,,niet gaan betalen" voor de vrijlating van de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson, maar Turkije zullen ,,terugpakken''. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dreigde met meer economische sancties tegen Turkije.

Vopak

Vopak bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 7 procent. Het bedrijf zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal afnemen. Sterkste stijger was zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 0,2 procent.

In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een min van 3,6 procent. De luchtvaartcombinatie wil de Canadees Ben Smith benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Smith staat voor de zware taak om het loongeschil met de piloten van Air France op te lossen. De Franse vakbond heeft de nieuwe baas al gewaarschuwd en ook bij KLM dreigen nieuwe acties.

IMCD

IMCD was koploper in de MidKap met een plus van 5,8 procent. Het bedrijf sloot de eerste jaarhelft af met fors meer winst. Ook voor het hele jaar wordt een groei van het operationele bedrijfsresultaat voorzien.

Op de lokale markt verloor AND 7 procent. De kaartmaker leed in de eerste jaarhelft opnieuw verlies. A.P. Møller-Maersk won in Kopenhagen 3,7 procent. Het Deense maritieme conglomeraat brengt Maersk Drilling, dat boort naar olie en gas, apart naar de beurs.

Chipbedrijven

De Europese chipbedrijven stonden onder druk na tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse chipmakers Applied Materials en Nvidia. In Amsterdam zakten ASML, ASMI en Besi tot 2,1 procent. Andere Europese chipbedrijven als Infineon, AMS, STMicroelectronics en Dialog Semiconductor leverden tot 1,8 procent in.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1392 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 65,67 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,5 procent tot 71,78 dollar per vat.