'Groeiversnelling bij IMCD'

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft in de eerste helft van het jaar duidelijk een groeiversnelling doorgemaakt. Dat zeggen analisten van ING.

In het eerste kwartaal was sprake van een groei op eigen kracht van 10 procent en in de eerste zes maanden ging het om een plus van 11 procent. Dat wijst op een autonome groei van 12 procent in het tweede kwartaal, aldus de marktvorsers. De totale omzet viel met zo'n 1,2 miljard euro 23 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook is het bedrijfsresultaat verbeterd in alle regio's waar het bedrijf actief is. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika ging de winst flink omhoog, aldus ING. De resultaten waren daarmee beter dan verwacht. Het bedrijfsresultaat (ebita) steeg tot ruim 105 miljoen euro, 15 procent hoger dan de marktvorsers hadden voorzien. Het cijfer was bijna een kwart meer in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017.

Winstverwachting

IMCD heeft zijn winstverwachting nog niet opgekrikt of concreter gemaakt, ondanks de fors hogere winst in de eerste helft van het jaar. Wat betreft de prognose voor het hele jaar zei IMCD niet meer dan dat het uitgaat van een groei van het bedrijfsresultaat. ING rekent erop dat analisten in de komende weken met hogere ramingen voor heel 2018 zullen komen.

ING handhaaft zijn buy-advies voor IMCD, met een koersdoel van 65 euro. Het aandeel ging vrijdag in het eerste uur 5,2 procent omhoog, naar 65,05 euro. Daarmee was het bedrijf de sterkste stijger in de MidKap.