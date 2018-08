'Afwachtend begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 728

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag vrijwel vlak te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. Op het Damrak kwamen tankopslagbedrijf Vopak en chemicaliëndistributeur IMCD met cijfers. Verder houden beleggers de ontwikkelingen rond Turkije in de gaten.

De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten dat de Verenigde Staten ,,niet gaan betalen" voor de vrijlating van de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson, maar Turkije zullen terugpakken. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dreigde met meer economische sancties tegen Turkije als het land de pastoor niet vrijlaat.

Vopak zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal afnemen, mede door de verder dalende bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Het bedrijf had al gewaarschuwd dat de resultaten dit jaar onder druk zouden komen te staan. Vopak voerde zijn kostenbesparingsprogramma op van 25 miljoen naar 40 miljoen euro.

IMCD

IMCD sloot de eerste jaarhelft af met fors meer winst. Het bedrijf profiteerde volgens topman Piet van der Slikke onder meer van de gunstige economische omstandigheden. Voor het hele jaar gaat IMCD uit van een groei van het operationele bedrijfsresultaat. Het bedrijf benadrukte wel dat het wereldwijd actief is en dat het daarmee vatbaar is voor geopolitieke spanningen.

AND International Publishers opende eveneens de boeken. De kaartmaker leed in de eerste jaarhelft opnieuw verlies en zag de omzet flink dalen. Het bedrijf kampt met vertraging bij het realiseren van deals en is nog steeds met meerdere potentiële klanten in gesprek over kaartlicenties.

Air France-KLM

Ook Air France-KLM staat in de schijnwerpers. De luchtvaartcombinatie wil de Canadees Ben Smith uiterlijk per 30 september benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Geruchten over Smith, die overkomt van Air Canada, als opvolger van de in mei opgestapte Jean-Marc Janaillac deden al langer de ronde.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse chipmakers Applied Materials en Nvidia. De vooruitzichten van de beide bedrijven voor het lopende kwartaal vielen tegen.

De meeste Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 556,38 punten en de MidKap verloor 0,1 procent tot 776,77 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,8 procent bij. Ook Wall Street ging vooruit.

De euro was 1,1378 dollar waard, tegen 1,1393 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 65,42 dollar. De prijs van Brentolie zakte ook 0,1 procent, tot 71,36 dollar per vat.