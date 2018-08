Zwakke markt weegt op resultaat Vopak

Gepubliceerd op | Views: 598

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het tweede kwartaal lagere resultaten in de boeken gezet, mede door de verder dalende bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Vopak had al gewaarschuwd dat de resultaten dit jaar onder druk zouden komen te staan door de zwakkere vraag naar opslagdiensten in de oliemarkt en negatieve wisselkoerseffecten.

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) bedroeg 180,7 miljoen euro. Dat komt neer op een daling van 7 procent vergeleken met vorig jaar. De omzet zakte met 5 procent tot 309,9 miljoen euro. De bezettingsgraad van de opslagtanks lag op 85 procent, tegen 87 procent in het eerste kwartaal en 90 procent een jaar geleden.

Vopak gaf aan zijn kostenbesparingsprogramma op te voeren van 25 miljoen naar 40 miljoen euro. Mede dankzij besparingen en de uitbreiding van opslagcapaciteit ziet Vopak de mogelijkheid om het resultaat volgend jaar aanzienlijk te verbeteren. Verder gaat het bedrijf een strategisch onderzoek uitvoeren, waarbij de marktwaarde van zijn terminals in Algeciras, Amsterdam, Hamburg en Tallinn wordt getest.

Opslagcapaciteit vergroten

De onderneming is bezig haar wereldwijde opslagcapaciteit in 2019 met 3,2 miljoen kubieke meter te vergroten. Aan het einde van juni was de capaciteit 36 miljoen kubieke meter.

Vopak kondigde aan zijn terminal voor chemische producten in het Indonesische Merak met 50.000 kubieke meter te vergroten naar 131.000 kubieke meter. Deze expansie moet in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen. Daarnaast investeert het bedrijf in zijn Europoort-terminal in Rotterdam voor stookolie-opslag. Deze uitbreiding moet in de tweede helft van 2019 afgerond worden. Ook investeert Vopak in projecten in Antwerpen en Singapore.

Resultaten naar tevredenheid

Topman Eelco Hoekstra verklaarde dat de resultaten naar tevredenheid zijn, gezien de huidige moeilijke marktomstandigheden. De uitvoering van de strategie richting 2019 ligt op koers. Het bedrijf blijft focussen op waardecreatie op de korte en middellange termijn en wil kansen grijpen die zich voordoen in de markt.

Hoekstra meldde in een toelichting dat de review van de vier terminals samenhangt met de doorlopende beoordeling van het netwerk en de strategische focus van het bedrijf, en eventueel kan resulteren in een verkoop. Verder is de topman nog niet zeker of de bodem bij de bezettingsgraad is bereikt, maar is hij wel hoopvol dat die weer gaat oplopen. Een concreet percentage voor de verwachte verbetering van het resultaat in 2019 wilde Hoekstra desgevraagd niet geven.