Italiaanse bank Intesa verhoogt bod op branchegenoot UBI

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo heeft zijn bod op branchegenoot Unione di Banche Italiane (UBI) met 652 miljoen euro verhoogd. Eerder wees UBI de ongevraagde overnamepoging nog af.

Intesa Sanpaolo deed in februari een bod in aandelen dat neerkomt op 4,9 miljard euro. De top van UBI wees het voorstel onder andere af omdat ze liever in contanten betaald wil krijgen. Nu is Intesa bereid nog eens 57 cent cash per aandeel bovenop het eerdere bod te betalen, waarmee aandeelhouders een bonus van 45 procent over de waarde van hun stukken zouden krijgen.

Twee groepen aandeelhouders, samen goed voor 13 procent van alle UBI-aandelen, hebben zich al achter Intesa's overnameplannen geschaard. Anderen kunnen nog tot 28 juli ingaan op het bod.

Na een eventuele samenvoeging zou een bank ontstaan die de grootste Italiaanse bank, UniCredit, naar de kroon steekt. De bankensector is hard op zoek naar manieren om winstgevend te blijven in tijden van lage rentes, en een krachtenbundeling als deze zou daarbij kunnen helpen.