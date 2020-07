Aedifica investeert miljoenen in bouwproject in Lelystad

Gepubliceerd op | Views: 273

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica breidt zijn Nederlandse ontwikkelingspijplijn verder uit met een nieuw bouwproject in Lelystad. Het onder meer aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf investeert circa 11,5 miljoen euro in de ontwikkeling van een gloednieuwe locatie die een nieuwe thuis zal bieden aan 32 bewoners met hoge zorgbehoeften en dertien bewoners die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag.

Het ontwikkelingsproject zal naar verwachting in de loop van het vierde kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Daarnaast is bekend geworden dat er in juni nog een zorgresidentie is opgeleverd in Zwolle, die plaats biedt aan 24 ouderen. Daarmee was een investering van zo'n 5,5 miljoen euro gemoeid. Andere investeringen zullen nog volgen, aldus de onderneming.