Amper beweging op Damrak in afwachting van Brusselse top

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag een fractie lager de handel uitgegaan. Ook elders in Europa kwamen de belangrijkste graadmeters niet ver van hun plek. Met het uitblijven van grote ontwikkelingen bij de onderhandelingen over een Europees herstelfonds in Brussel hielden beleggers zich in.

De AEX eindigde de handelssessie nagenoeg vlak op 573,80 punten. De MidKap gaf 0,3 procent prijs tot 767,92 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent, terwijl de beurs in Parijs 0,3 procent verloor.

De gesprekken over een herstelfonds van 750 miljard euro beloven moeilijk te worden, waarschuwde de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerder op de dag. Premier Mark Rutte, die als Nederlandse regeringsleider een blok van 'zuinige landen' aanvoert, achtte de kans op een akkoord minder dan 50 procent.

Beter Bed

Bij de kleinere fondsen op het Damrak maakte Beter Bed goede sier. De beddenfabrikant heeft in de eerste jaarhelft flink beter gepresteerd ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna 10 procent op te voeren en boekte weer winst. Het aandeel won 3,7 procent.

In de AEX voerde biotechnoloog Galapagos de stijgers aan met een winst van 2,7 procent. Hekkensluiter was uitzender Randstad met een min van 2,7 procent. Heineken daalde 1,3 procent na een adviesverlaging door Barclays. De bierbrouwer zakte een dag eerder al 2 procent na een winstalarm.

Daimler

In Frankfurt won Daimler bijna 4,4 procent. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz leed een fors kwartaalverlies als gevolg van de coronacrisis, maar de Duitse autobouwer heeft wel de indruk dat de markt sneller herstelt dan verwacht. Naar verluidt schrapt het concern ook duizenden banen meer dan aanvankelijk gepland.

Ericsson steeg 11,5 procent in Stockholm dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zweedse fabrikant van telecomapparatuur. De Zweedse witgoedfabrikant Electrolux, die ook met cijfers kwam, verloor 5,1 procent.

De euro was 1,1431 dollar waard, tegen 1,1433 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 40,42 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 43,03 dollar per vat.