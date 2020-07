AEX amper in beweging

Gepubliceerd op | Views: 131

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam kwam vrijdag tussentijds amper in beweging. Ook elders in Europa bleven de koersbewegingen beperkt in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in Brussel. Daar wordt onderhandeld over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro om de economische klap van de coronapandemie op te vangen. Op het Damrak viel Beter Bed in positieve zin op.

De AEX-index noteerde rond 15.50 uur 0,1 procent hoger op 574,51 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 767,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. Parijs zakte 0,6 procent.

Beter Bed werd 4,1 procent meer waard op de lokale markt. De beddenfabrikant heeft in de eerste jaarhelft flink beter gepresteerd ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna 10 procent op te voeren en boekte weer winst.

Aegon

Hekkensluiter in de AEX was verzekeraar Aegon met een verlies van 2,5 procent. Heineken daalde 1,6 procent na een adviesverlaging door Barclays. De bierbrouwer zakte een dag eerder al 2 procent na een winstalarm. Betaalbedrijf Adyen ging aan kop met een winst van 2,5 procent.

In Frankfurt won Daimler bijna 4,7 procent. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz leed een fors kwartaalverlies als gevolg van de coronacrisis, maar de Duitse autobouwer heeft wel de indruk dat de markt sneller herstelt dan verwacht. Naar verluidt schrapt het concern ook duizenden banen meer dan aanvankelijk gepland.

Ericsson

Ericsson steeg bijna 12 procent in Stockholm dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zweedse fabrikant van telecomapparatuur. De Zweedse witgoedfabrikant Electrolux, die ook met cijfers kwam, verloor 4,6 procent.

De euro was 1,1429 dollar waard, tegen 1,1433 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 40,79 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 43,27 dollar per vat.