Wall Street staat voor hogere opening

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen vrijdag naar verwachting met kleine plussen aan de nieuwe handelsdag beginnen. Beleggers rekenen op extra stimuleringsmaatregelen om de economie weer op gang te krijgen, nu bepaalde regelingen aflopen. Verder blijft het aantal coronabesmettingen almaar oplopen.

Beleggers zijn met het kwartaalcijferseizoen onderweg op zoek naar aanwijzingen dat de weg naar herstel is ingezet. De ongekende stimuleringsmaatregelen en de verbeteringen in de economische omstandigheden hebben voor meer vertrouwen onder beleggers gezorgd. Zo is de brede S&P 500 nog minder dan 5 procent verwijderd van zijn hoogste stand ooit.

Bij de bedrijven weet onder meer BlackRock de aandacht op zich gericht. 's Werelds grootste vermogensbeheerder zag zijn winst in het voorbije kwartaal met bijna een kwart stijgen geholpen door de instroom van extra kapitaal van klanten met zo'n 100 miljard dollar. Dit komt mede door de grote schommelingen op de aandelenmarkten in het kielzog van de coronacrisis.

Netflix

Streamingdienst Netflix staat voor een lagere opening. De periode van sterke groei voor het bedrijf lijkt alweer achter de rug. Vanwege de coronacrisis en het massale thuiszitten gingen omzet en winst hard omhoog, maar het bedrijf temperde de verwachtingen voor het lopende kwartaal.

Verder staan automakers in de schijnwerpers. Dit door de aantrekkende verkopen in China, waar de automarkt twee jaar lang onder aanhoudende druk heeft gestaan. Sommige kenners rekenen erop dat Tesla tegen 2025 7 procent van de automarkt van China in handen zal hebben. Wel heeft Tesla met steeds meer concurrentie te maken. Onder meer van het Chinese NIO, dat zich verzekerd weet van vers kapitaal van regionale overheden.

United Airlines

United Airlines sloot een overeenkomst met pilotenvakbonden over onder meer een onvrijwillige verlofregeling. Daarnaast heeft het piloten paraat staan op het moment dat de luchtvaart verder herstelt van de coronadip.

De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen donderdag met beperkte verliezen de handel uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 26.734,71 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3215,57 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 10.473,83 punten.