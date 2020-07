'Blik op corona-impact bij Philips'

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Bij de handelsupdate van Philips moet beter duidelijk worden in hoeverre het coronavirus de resultaten van het zorgtechnologiebedrijf schaadt. De divisie voor medische hulpmiddelen, Connected Care, zal deels geprofiteerd hebben van de groeiende vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur. Aan de andere kant zal de afzet van consumentenelektronica een knauw hebben gekregen.

Volgens analistenschattingen die door het bedrijf zelf zijn verzameld, zal Philips het tweede kwartaal een omzet van 4,3 miljard euro hebben geboekt, tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder. Daarbij zal het aangepaste bedrijfsresultaat uitkomen op 344 miljoen euro, tegen 549 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. Onder de streep zal 92 miljoen euro overblijven, zo is de verwachting.

Door de run op diagnose- en beademingsapparatuur vanwege Covid-19 wist Philips in het eerste kwartaal van het jaar fors meer bestellingen binnen te halen. Kenners verwachten dat er nog altijd een sterke vraag naar specifieke corona-apparatuur zal zijn geweest in het afgelopen kwartaal, maar de groei zal minder sterk zijn geweest.

Groei

Philips sprak eerder de verwachting uit in de tweede jaarhelft weer te kunnen groeien en de winstgevendheid weer op peil te kunnen brengen, afhankelijk van een aantal voorwaarden. Het herstel is dan onder meer afhankelijk van de vraag naar consumentenelektronica. Verder rest de vraag in hoeverre ziekenhuizen in staat zijn geweest om qua zorg weer verder te kijken dan louter naar corona.

Philips opent maandag voorbeurs de boeken.