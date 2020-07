Beurzen wachten op herstelfonds Brussel

geen probleem Nederland gaat akkoord met het betalen van 60 tot 90 miljard voor het 750 miljard herstelfonds wat al achterhaald is want er is minstens 1500 miljard nodig.



Nederland gaat uiteraard hervormingen eisen van de ontvangende landen die dit zullen gaan beloven en het zal in Nederland gepresenteerd worden als een grote overwinning van Nederland binnen de EU.



Wat zullen ze krom liggen van het lachen straks in Spanje en Italië en Frankrijk (ja ook in Marokko want die krijgen ook miljarden)



Hulde voor Rutte wat een groot staatsman joepiedepoepie.



Dit is normaal