Onzekerheid bij modebedrijf FNG in België duurt voort

BRUSSEL (AFN) - Vakbonden in België zijn teleurgesteld dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de toekomst van de financieel noodlijdende modegroep FNG. Een geplande ondernemingsraad bij het bedrijf achter ketens als Steps, Brantano en Miss Etam werd vrijdag uitgesteld. Volgens de bonden omdat er niets nieuws te melden was.

De vakbonden menen dat het personeel liever negatieve zekerheid heeft, dan deze aanhoudende onzekerheid. "Dit duurt nu al maanden", zo klinkt het.

De modegroep verkeert in financiële problemen door de coronapandemie en verplichte winkelsluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. De groep maakte eerder bekend maximaal 287 banen te willen schrappen, ongeveer een kwart van het personeelsbestand. Zevenenveertig winkels in België zouden worden gesloten. Uiterlijk woensdag 22 juli zal FNG de vakbonden meer duidelijkheid geven over de toekomstplannen.