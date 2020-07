'Omzet Flow Traders terug naar normaal niveau'

Ja het zal nu hopelijk even wat rustiger worden. Maar dat hangt volledig af van de Corona crisis. En of het echt rustig gaat blijven bij de publicatie van de Q2 cijfers? Dat is het kwartaal geweest waar de bedrijven de echte klappen hebben gehad (al is dat aan de aandeelkoersen niet te zien).

Het is een rare markt op het moment. Er worden bakken met geld in de markt gepompt. Maar in hoeverre men dat maar ongestraft kan blijven doen? Ik zie nog vele redenen waarom het zeker niet rustig blijft op de beurs.

De belangrijkste redenen zijn de corona crisis en de politieke spanningen wereld wijd. En de belachelijk hoge waarderingen van veel bedrijven is ook wel een dingetje.

De vakanties zijn nu wel begonnen, dat zal mogelijk wel voor wat rust zorgen. Maar ik zie het komende half jaar zeker geen rust op de beurzen.... Zelfs met een rustige markt gaat Flow prachtige resultaten laten zien voor 2020. Daar is de basis al voor gelegd.