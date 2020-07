'Omzet Flow Traders terug naar normaal niveau'

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van beursintermediar Flow Traders zal geleidelijk weer teruggaan naar de gebruikelijke niveau's na een sterk eerste kwartaal. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een reactie op de cijfers van juni.

Volgens de kenners was er qua handelsvolumes in maart, toen de coronacrisis er op de beurzen inhakte, sprake van een duidelijke piek. Ook midden juni werden beleggers nog even nerveus, aldus KBC die wees op de zogeheten volatiliteitsindex (VIX). Maar voor nu lijkt de rust enigszins wedergekeerd.

KBC merkt op dat er niet een-twee-drie een verband bestaat tussen paniek op de beurzen en de handelsinkomsten van Flow Traders. Maar de turbulente tijden in maart zorgden wel voor exceptioneel sterk eerste kwartaal voor het bedrijf dat ook een koerssprong maakte van 50 procent in die periode.

Dat betekent voor nu wel dat er vooralsnog niet heel veel extra meer in het vat zit. KBC houdt voor nu vast aan zijn advies accumulate met een koersdoel van 35,50 euro. Het aandeel Flow Traders noteerde vrijdag kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 34,64 euro.