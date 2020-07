Beter Bed in trek op afwachtende beurs

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers hielden onder meer de blik gericht op de onderhandelingen van de EU-leiders over het herstelfonds van 750 miljard euro in Brussel. Op het Damrak vielen de resultaten van beddenfabrikant Beter Bed in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 574,73 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 769,20 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt klommen tot 0,2 procent. Parijs verloor 0,2 procent.

Beter Bed steeg bijna 9 procent op de lokale markt. De beddenfabrikant heeft in de eerste jaarhelft flink beter gepresteerd ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna 10 procent op te voeren en boekte weer winst. Volgens topman John Kruijssen wist Beter Bed snel te schakelen, met het opvoeren van de onlineverkopen en door maatregelen te nemen in winkels in magazijnen.