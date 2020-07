Danske Bank presteert beter dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 312

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Danske Bank lijkt goed te gedijen onder de vleugels van de Nederlandse topman Chris Vogelzang. De grootste bank van Denemarken, die nog kampt met de naweeën van een groot witwasschandaal, zette in het tweede kwartaal een winst van ruim 2,3 miljard Deense kroon (313 miljoen euro) in de boeken. Dat was twee keer meer dan waar door kenners rekening meer was gehouden.

Danske had ook minder te lijden onder afschrijvingen. Die kwamen in het kwartaal uit op ruim 1 miljard Deense kroon, waar in het vorige kwartaal dik 4,2 miljard Deense kroon aan verliezen op slechte leningen werden geboekt. Het bedrag nu was ook weer minder dan waar door de markten in doorsnee vanuit werd gegaan.

Het positivisme ten spijt, waarschuwde Vogelzang wel voor ingrepen in het personeelsbestand. Dit om de kosten laag te houden. Danske boekte in april zijn grootste afschrijving sinds de financiële crisis. Dit was nadat Deense regelgevers strengere boekhoudregels oplegde.

Witwasaffaire

Het bedrijf kampt sowieso met flink wat juridische kosten in de nasleep van de witwasaffaire. Eerdere handelingen van de bank worden nog steeds onderzocht in Europa en de Verenigde Staten. Mogelijk dat het bedrijf stevig wordt beboet vanwege zijn rol in de miljardenfraude.

De Zweedse branchegenoot Swedbank, die ook door een witwasschandaal wordt achtervolgd, heeft het tweede kwartaal van het jaar weer winst gemaakt, waar na het eerste kwartaal nog een verlies in de boeken werd gezet. De Zweedse bank profiteerde vooral van kostenbesparingen.

De Zweedse bank rapporteerde een winst van 4,9 miljard Zweedse kroon (474 miljoen euro), waar in het eerste kwartaal nog een tekort van 1,7 miljard Zweedse kroon resteerde. Een jaar eerder kwam de winst uit op 5,3 miljard Zweedse kroon.