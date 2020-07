'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 638

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag waarschijnlijk met een kleine winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting licht hoger beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers houden onder meer de blik gericht op de onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro in Brussel.

De 27 EU-leiders komen vrijdag en zaterdag voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer fysiek bijeen. EU-president Charles Michel hoopt een akkoord te bereiken over de meerjarenbegroting en het herstelfonds voor de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. Nederland en zijn 'zuinige' bondgenoten Oostenrijk, Zweden en Denemarken worden beschouwd als de grootste sta-in-de-weg voor een deal. Den Haag vindt zowel de omvang van de begroting als van het herstelfonds te groot.

Op het Damrak opende Beter Bed de boeken. De beddenfabrikant heeft in de eerste jaarhelft flink beter gepresteerd ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna 10 procent op te voeren en boekte weer winst. Volgens topman John Kruijssen wist Beter Bed snel te schakelen, met het opvoeren van de onlineverkopen en door maatregelen te nemen in winkels in magazijnen.

Heineken

Het aandeel Heineken zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling terug na de winstwaarschuwing van de bierbrouwer op donderdag.

In Frankfurt staat Daimler in de schijnwerpers. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz heeft afgelopen kwartaal een flink verlies in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Maar de Duitse autobouwer heeft toch ook de indruk dat de markt sneller herstelt dan verwacht. Daimler komt volgende week met definitieve kwartaalcijfers naar buiten.

Stapje terug

De Europese beurzen deden donderdag een stapje terug. De AEX-index sloot 0,6 procent lager op 573,94 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 770,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 26.734,71 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent.

De euro was 1,1377 dollar waard, tegen 1,1433 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 40,66 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 43,22 dollar per vat.