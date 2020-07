Verlies voor truckbouwer Volvo door crisis

Gepubliceerd op | Views: 260

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse truck- en bussenfabrikant Volvo Group is als gevolg van de crisis in de rode cijfers beland. Het bedrijf merkte een daling van de vraag naar trucks in zijn belangrijkste afzetmarkten. Het resultaat was evenwel iets beter dan waar door kenners voor werd gevreesd.

De onderneming sloot het tweede kwartaal van het jaar af met een min van 282 miljoen Zweedse kroon (27,3 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog een winst van 11,1 miljard Zweedse kroon. Door kenners werd alom rekening gehouden met een nog groter verlies van 811 miljoen Zweedse kroon.

De omzet van Volvo kwam uit op 72,2 miljard Zweedse kroon, tegen 120,7 miljard kroon een jaar eerder. Het aantal afgeleverde trucks daalde op jaarbasis met 57 procent tot dik 28.000. Daarnaast viel het aantal nieuwe orders 45 procent lager uit.

Om de kosten omlaag te krijgen had Volvo, dat zich ook bezig houdt met machines voor de bouw en industriële apparatuur, eerder al aangeven dat het 4100 banen op het kantoor zou schrappen. De onderneming had eerder al zijn verwachtingen voor het jaar geschrapt en waagt zich nog niet aan nieuwe prognoses.