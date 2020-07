Beter Bed voert resultaten op in crisistijd

Aan het recente koersverloop te zien waren deze verrassende cijfers "in besloten kring" al een tijdje bekend;)



Ik zal er straks misschien eens aan gaan rekenen, maar rekening houdend met een ongetwijfeld dolenthousiaste opening vermoed ik dat het beste er wel af is qua aantrekkelijkheid; last time I checked zag de balans er nogal brak uit. Daar zal een licht positief bedrijfsresultaat niet veel verandering in hebben gebracht. Dan heb je kennelijk ook nog een scala aan peperdure leningen en mogelijke verwatering om rekening mee te houden. Als ik tijd heb zal ik dat eens nader onderzoeken.



Je moet trouwens ook niet vergeten dat er juist veel is verkocht "uit verveling"/bij gebrek aan alternatieven om geld aan uit te geven (horeca/vakantie). Ik denk in ieder geval niet dat van de huidige kopers er volgend jaar velen weer een nieuw bed zullen aanschaffen;)