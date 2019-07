Fed: economische vooruitzichten nog positief

Gepubliceerd op | Views: 1.014 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De vooruitzichten voor de economie van de Verenigde Staten blijven positief, met een gematigde economische groei. Dat meldde de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, in zijn zogeheten Beige Book, dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

Volgens de Fed blijft de Amerikaanse economie in een bescheiden tempo groeien, al zwakt de banengroei wel iets af, met een vrij stabiele tot licht afzwakkende inflatie. De verwachtingen voor de komende maanden zijn nog steeds positief, al hangen daar wel zorgen over de mogelijke negatieve impact van de handelsonzekerheid boven, stelt het rapport dat kijkt naar de twaalf districten van de centrale bank.

De Fed heeft eerder aangegeven in te zullen grijpen als de Amerikaanse economie verder afzwakt door de handelsspanningen, met name met China. Op de financiële markten wordt algemeen gerekend op een renteverlaging later deze maand.