Rode cijfers op beurzen Wall Street

quote: aandeeltje! schreef op 17 jul 2019 om 20:00:

Handelsgedoe wordt gewoon niet opgelost. Trump denkt dat maar vooralsnog niets opgelost.

Nee, de boel zal ongetwijfeld escaleren tussen de VS en China met alle gevolgen van dien. Het is bovendien een USA versus de halve wereld geworden in wat betreft de handelsoorlog en dan hebben het nog niet eens over de huidige politieke spanningen.