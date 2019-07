EssilorLuxottica bekijkt overname GrandVision

GrandVision maakt overnameprijs bekend

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft een bod van 28,00 euro per aandeel ontvangen van EssilorLuxottica. Dit maakte de optiekketen woensdagavond bekend.



EssilorLuxottica wil een belang van 76,72 procent in GrandVision kopen van HAL, zo maakte het investeringsfonds eerder vanavond zelf al bekend. Nu bevestigde GrandVision dat het gaat om een bod van 28,00 euro per aandeel.



"Er is nog geen overeenstemming bereikt en geen zekerheid kan worden verstrekt dat de gesprekken uiteindelijk tot een overeenkomst zullen leiden. Daarnaast zal de afwikkeling van een verkoopovereenkomst onderhevig zijn aan gebruikelijke voorwaarden en condities, waaronder goedkeuring van toezichthoudende autoriteiten in verschillende rechtsgebieden", lieten HAL en GrandVision weten.



Als het tot een deal komt, dan zal EssilorLuxottica volgens GrandVision met een overnamebod komen voor de resterende aandelen van de optiekketen.



Grandvision sloot 8,8 procent hoger op 22,90 euro en HAL 3,3 procent.