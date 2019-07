ASML positieve uitschieter in groene AEX

In reactie op deze zin:

ASML was koploper in de AEX met een winst van bijna 6 procent. De maker van chipmachines boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst en hield zijn jaarprognose ongewijzigd.



Ten opzichte van H1 2018 was er in H1 2019 alleen maar sprake van daling:



Omzet daalt 4,5%

Netto winst daalt 26%

WPA daalt 25%

Orderboek daalt 3,8%



Zo zie je maar dat de vergelijkingsbasis altijd zo kan worden gespind dat er een gunstig beeld uitkomt.