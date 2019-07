Woningbouw in VS verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 127 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in juni met 0,9 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de woningbouw met 0,7 procent zou dalen. In mei nam de woningbouw met een bijgestelde 0,4 procent af.

Het ministerie maakte verder bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in juni met 6,1 procent is afgenomen.