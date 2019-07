Britse inflatie onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 278 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannie is in juni stabiel gebleven op 2 procent, vergeleken met een maand eerder. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee ook gerekend op een inflatie van 2 procent. De gestegen prijzen van voedsel en kleding jaagden de inflatie aan terwijl de kosten van energie- en auto's een neerwaartse invloed op geldontwaarding uitoefenden.

De inflatie is in lijn met de doelstelling van de Britse centrale bank, die eveneens mikt op een inflatie van 2 procent. De kerninflatie, dus zonder de schommelende prijzen van energie en vers voedsel, steeg 1,8 procent vorige maand, tegen 1,7 procent een maand eerder.